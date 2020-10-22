Конкурент Малиновського з Росії забив за "Аталанту" в Лізі чемпіонів

Михайло Морозов Футбол 09:47, 22.10.2020

Росіянин Олексій Міранчук забив дебютний гол за "Аталанту" через вісім хвилин після першого виходу на поле в складі команди в матчі Ліги чемпіонів проти "Мідтьюланна".

Футболіст, який як і українець Руслан Малиновський грає в центрі півзахисту, вийшов на заміну на 80-й хвилині, а вже на 89-й він отримав м'яч від Йосипа Ілічича і з лінії штрафного майданчика пробив у дальній верхній кут.

Гол Міранчука став останнім у матчі, який закінчився розгромною перемогою "Аталанти" з рахунком 4:0. В іншому поєдинку групи D "Ліверпуль" на виїзді з мінімальною перевагою виграв у "Аякса" – 1:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, гравець збірної України та "Ференцвароша" Ігор Харатін забив "Барселоні" в Лізі чемпіонів.

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