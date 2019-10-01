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1 жовтня • оновлено в 23:47
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Конкурент Луніна в "Реалі" зганьбився в Лізі чемпіонів і був вигнаний із поля Зіданом

3.1т Читати матеріал російською

Конкурент українця Андрія Луніна за місце в воротах "Реала" Тібо Куртуа пропустив два голи в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (2:2).

Головний тренер "вершкових" був дуже незадоволений бельгійцем і замінив його по перерві. На другий тайм у гру вступив Альфонс Ареоля.

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Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Лунін був включений до складу "Реала" на літнє передсезонне турне по США і Канаді, однак із початком нового чемпіонату Зідан відправив голкіпера збірної України в оренду в іспанський "Вальядолід", зробивши вибір на користь Куртуа й Ареоля.

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Тема
Ліга чемпіонів
Особи
Тібо Куртуа Андрiй Лунiн Зінедін Зідан
Тег
Реал Мадрид
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