Конкурент Луніна в "Реалі" зганьбився в Лізі чемпіонів і був вигнаний із поля Зіданом

Конкурент українця Андрія Луніна за місце в воротах "Реала" Тібо Куртуа пропустив два голи в матчі 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Брюгге" (2:2).

Головний тренер "вершкових" був дуже незадоволений бельгійцем і замінив його по перерві. На другий тайм у гру вступив Альфонс Ареоля.

Новини Зідан пішов на радикальний крок заради Луніна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Андрій Лунін був включений до складу "Реала" на літнє передсезонне турне по США і Канаді, однак із початком нового чемпіонату Зідан відправив голкіпера збірної України в оренду в іспанський "Вальядолід", зробивши вибір на користь Куртуа й Ареоля.

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