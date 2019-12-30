Ексголкіпер "Челсі" Тібо Куртуа потрапив у скандал, виявившись батьком позашлюбної дитини від заміжньої Ельзи Айзек, з якої вони проживали по сусідству в Лондоні.

Як повідомляє DailyMail, жінка розлучилася з чоловіком-банкіром заради футболіста, який в той час жив зі своєю вагітною дівчиною Мартою Домінгес. Вони зустрічалися в готелі, в якому ночували гравці "Челсі" напередодні матчів.

Ельза Айзек і Тібо Куртуа

Їхні стосунки складалися добре до того, як Айзек дізналася про свою вагітність. Куртуа заявив, що візьме її з собою в Мадрид тільки в тому випадку, якщо вона зробить аборт. Жінка, яка на той момент була матір'ю чотирьох дітей, вирішила залишити дитину та народила хлопчика Енцо у вересні 2017 року.

Друг Айзек розповів, що Куртуа пішов від неї на п'ятому місяці вагітності та відмовився публічно визнавати сина.

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