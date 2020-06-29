Конфлікт у "Барселоні": Мессі проігнорував помічника, Суарес розкритикував тренера

Лідери "Барселони" Ліонель Мессі і Луїс Суарес відкрито висловили своє невдоволення методами наставника команди Кіке Сетьєна та його штабу.

Під час зупинки гри на водопій в останньому матчі команди в іспанській Ла Лізі проти "Сельти" аргентинський нападник двічі проігнорував помічника головного тренера Едера Сарабію, який намагався щось підказати Мессі.

Після гри, яка закінчилася внічию 2:2, Суарес розкритикував Сетьєна, натякнувши на те, що наставник "Барселони" не справляється зі своєю роботою.

"Я вважаю, що тренери для цього й потрібні. Вони мають аналізувати помилки, а ми – показувати найкращу гру на полі. У попередніх сезонах ми не втрачали важливі очки у виїзних матчах", – цитує слова Суареса видання The Sun.

Після нічиєї з "Сельтою" "Барселона" займає друге місце та відстає від мадридського "Реала" на два очки. До закінчення Ла Ліги залишилося шість турів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у матчі з "Сельтою" каталонці вперше за дев'ять років пропустили гол від росіянина.