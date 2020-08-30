Конфлікт Мессі і "Бареслони": Ла Ліга зробила офіційну заяву

Директорат чемпіонату Іспанії виступив із заявою, в якому роз'яснив ситуацію з контрактом футболіста "Барселони" Ліонеля Мессі.

На думку юристів чемпіонату, Мессі і "Барса" як і раніше пов'язані договором.

"Контракт у даний час дійсний і містить "обмовку про розірвання" [відступні в розмірі 700 млн євро - прим. Ред], придатну до випадку, коли Ліонель Мессі вирішить вимагати дострокового одностороннього розірвання контракту відповідно до статті 16 Королівського указу 1006/1985 від 26 червня, який регулює особливі трудові відносини професійних спортсменів", – відзначається на сайті Ла Ліги.

26 серпня аргентинець відправив в клуб повідомлення по бюрофаксу про бажання піти, вважаючи, що це автоматично розриває його контракт з "Барселоною". 30 серпня Мессі не з'явився на базу клубу, де гравці здавали тест на коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через 20 років після переходу в "Барселону", Мессі повідомив каталонців про своє бажання покинути клуб, щоб грати за іншу команду в цьому сезоні.

Напередодні батько Мессі назвав клуб, в який перейде його син.

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