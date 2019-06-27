Конфлікт Грузії і Росії: УЄФА прийняв несподіване рішення

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відмовився розводити клуби з Росії та Грузії в єврокубках.

Згідно із заявою прес-служби організації, УЄФА не стане спеціально розводити команди з цих країн при жеребкування кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів і Ліги Європи, а також при жеребкуванні групового етапу, незважаючи на антиросійську акцію, влаштовану декількома грузинськими клубами 23 червня.

Від Грузії в Лізі чемпіонів виступить команда "Сабуртало", в Лізі Європи зіграють "Торпедо", "Динамо" і "Чихурі". Всі вони почнуть грати з першого кваліфікаційного раунду. Від Росії в головному клубному турнірі виступлять "Зеніт", "Локомотив" (груповий етап) і "Краснодар" (третій кваліфікаційний раунд). У Лізі Європи країну представлять московські ЦСКА (груповий етап) і "Спартак" (третій кваліфікаційний раунд), а також тульський "Арсенал" (другий кваліфікаційний раунд).

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболісти грузинських клубів вийшли на матчі чемпіонату країни в антіоккупаціонних футболках, таким чином підтримавши акцію протестів проти Росії.

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