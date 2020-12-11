Коментатор з РФ: українські футболісти сильніші за російських

Відомий російський коментатор Геннадій Орлов поставив українських футболістів як приклад санкт-петербурзькому "Зеніту" після ганебного вильоту команди з Ліги чемпіонів.

Як заявив журналіст в ефірі радіостанції "Эхо Москвы в Петербурге", нинішній рівень команд з Росії поступається українському. Орлов нагадав, що довгий час кістяк збірної СРСР становили футболісти київського "Динамо".

"Українські футболісти сильніші. У радянські часи українці завжди задавали тон. Пам'ятайте, Бишовець, Блохін, Бєланов, Лобановський? Це все Україна. Цілих 15 років основним постачальником до збірної СРСР було київське "Динамо". По-перше, в України зараз показники кращі. Маю на увазі і "Шахтар", і "Динамо", в яке прийшов Луческу. Я бачу, які хороші гравці у киян. і в Європі хлопці грають. І збірна України теж на хорошому рівні, вона виглядає кращою за російську команду", – сказав коментатор.

Нагадаємо, російські команди здобули лише одну перемогу в 24 матчі групового турніру Ліги чемпіонів і Ліги Європи, показавши найгірший результат в історії. У свою чергу київське "Динамо" і донецький "Шахтар" пробилися до 1/16 фіналу ЛЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, київське "Динамо" дізналося всіх потенційних суперників у першому раунді плей-оф Ліги Європи.