Коментатор Уткін назвав "Сочі" відстоєм і дном через матч з "Ростовом"

Відомий російський футбольний коментатор Василь Уткін назвав ганебною ситуацію з матчем "Сочі" – "Ростов", коли господарі відмовилися від переносу, незважаючи на карантин в стані суперника.

Журналіста обурив той факт, що сочінці наполягли на проведенні зустрічі, змусивши ростовчан виставити на гру футболістів молодіжного складу, що призвело до поразки гостей – 10:1.

"Сьогодні бути гравцем футбольного клубу "Сочі" – це ганьба. Сьогодні бути футбольним клубом "Сочі" – це відстій і дно. Єдине, чого я хочу побажати "Сочі", щоб ваша ділова репутація зросла настільки, що у вас з'явиться діловий цікавий партнер зі світовим ім'ям. Думаю, вам варто законтачити з такими світовим брендом, як Durex. Останніми днями в наблизилися до співпраці з такими світовим брендом", – сказав Уткін в ефірі "Футбольного клубу".

Нагадаємо, весь основний склад "Ростова" було відправлено на карантин після того, як у кількох гравців було виявлено коронавірус.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч "Сочі" – "Ростов" назвали найбільш ганебним в історії російського футболу. Також з критикою на проведення гри відгукнулися в Англії.