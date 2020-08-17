Коментатор під час матчу ЛЧ заговорив про протести у Білорусі: підсумки спорту 16 серпня
Білоруський коментатор Владислав Татур під час трансляції матчу "Манчестера Сіті" і "Ліона" висловився про ситуацію в країні, а гравець збірної України феєрично дебютував в "Андерлехті".
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