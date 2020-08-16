Коментатор Ліги чемпіонів не стримався в ефірі, висловившись про протести в Білорусі. Відео

Максим Іншаков Футбол 11:50, 16.08.2020 Оновлено: 11:52, 16.08.2020

Спортивний коментатор телеканалу "Беларусь 5" Владислав Татур під час прямої трансляції поєдинку Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" – "Ліон" не стримався і висловився про ситуацію в Білорусі.

Журналіст зазначив, що не можна залишатися байдужими до тих подій, що відбуваються в його країні.

"Найголовніше – бережіть себе. Великий білоруський народ – це народ, який завжди поділяв цінності миру, добра, справедливості і чесності, бережіть себе і будьте здорові", – сказав Татур.

Як повідомляв OBOZREVATEL, чвертьфінал ЛЧ "Манчестер Сіті" – "Ліон" пройшов в Португалії і завершився сенсаційним рахунком 3:1 на користь французької команди.

Раніше Оксана Смолевська, сестра захисника "Динамо-Брест-1960" Максима Смолевського, який був затриманий в результаті масових протестів в Білорусі, розповіла, що відбувалося в СІЗО.

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