Команду було важко впізнати, – Михайличенко про матч "Динамо" – "Колос"

Головний тренер "Динамо" Олексій Михайличенко відмовився коментувати суддівство в матчі 27-го туру УПЛ проти "Колоса" (2:1) і заявив, що кияни не були схожі самі на себе.

"Ми не будемо розбирати дії арбітра, тут є VAR. Я хочу зупинитися на своїй команді. Чесно кажучи, сьогодні її було важко впізнати. Вся команда зіграла не так, як вона може, не на своїх швидкостях і допустивши занадто багато помилок", – сказав Михайличенко в коментарі YouTube-каналу "Профутбол".

Він залишився незадоволений грою "Динамо", але задоволений результатом, оскільки матч проти "Колоса" міг закінчитися як завгодно.

"Очевидно, що я незадоволений. Як можна бути задоволеним, якщо ми могли і програти цей матч? Тільки величезним зусиллям волі нам вдалося досягнути результату. Невпевненість, яку ми самі собі дозволили, не давала нам показати ту гру, на яку ми розраховували", – додав наставник київського клубу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" з труднощами обіграло "Колос" у поєдинку з чотирма пенальті.