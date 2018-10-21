Команді Реброва забили найбезглуздіший гол осені - опубліковано відео

Угорському футбольному клубу "Ференцварош", який в серпні очолив відомий українець Сергій Ребров , забили найбезглуздіший гол осені. Воротар клубу з Будапешта пропустив удар з чужої половини поля від футболіста "Академії Пушкаша" Януша Хегедюши.

На 20-й хвилині гравець феноменально виконав штрафний, вразивши ворота лідера чемпіонату Угорщини. Матч завершився з рахунком 0: 1.

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"Ференцварош", таким чином, зазнав першої поразки в чемпіонаті Угорщини. Лідер турніру здобув сім перемог, тричі зіграв внічию і один раз поступився. Для футболістів "Академії Пушкаша" перемога стала третьою в турнірі.

Нагадаємо, що не так давно воротаря "поставили на паузу" і він пропустив найбільш курйозний гол у кар'єрі.