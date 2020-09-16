Команді Хацкевича присудили технічну поразку в чемпіонаті Росії

Волгоградському "Ротору", який тренує екснаставник київського "Динамо" Олександр Хацкевич, присудили технічну поразку (0:3) в матчі російської Прем'єр-ліги проти "Краснодара".

Як повідомляє видання Sport24, підопічні білоруського фахівця не змогли вийти на поєдинок 7-го туру РПЛ через спалах коронавірусу в команді. COVID-19 був виявлений у сімох її представників. "Ротор" також оштрафували на 37,5 тисяч гривень.

Відзначимо, що клуб Хацкевича замикає турнірну таблицю, не зумівши перемогти в жодному з уже семи матчів чемпіонату. На рахунку команди 2 набраних очка, 3 забитих голи і 12 пропущених.

Нагадаємо, що екстренер київського "Динамо" очолив "Ротор" у грудні 2019 року, коли волгоградці лідирували у другому за силою дивізіоні. За підсумками сезону 2019/20, який був завершений достроково, йому вдалося вивести команду в РПЛ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше УЄФА виключив чемпіона Косова з ЛЧ через коронавірус.