Команді екстренера "Шахтаря" заборонили їхати на матч Ліги Європи

Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома", швидше за все, буде перенесений.
Римська команда не полетить на гру в Іспанію, оскільки не отримала дозвіл від місцевої влади на посадку літака.
🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC- AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020
Найближчим часом УЄФА повідомить подробиці з приводу проведення гри, яка повинна була пройти 12 березня в Севільї без глядачів.
Нагадаємо, що з літа 2019 року "Рому" очолює екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на гру Ліги Європи з "Інтером" в Мілан відмовився летіти іспанський "Хетафе".
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