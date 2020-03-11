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11 березня • оновлено в 17:17
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Команді екстренера "Шахтаря" заборонили їхати на матч Ліги Європи

2.2т
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Перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи "Севілья" – "Рома", швидше за все, буде перенесений.

Римська команда не полетить на гру в Іспанію, оскільки не отримала дозвіл від місцевої влади на посадку літака.

Найближчим часом УЄФА повідомить подробиці з приводу проведення гри, яка повинна була пройти 12 березня в Севільї без глядачів.

Нагадаємо, що з літа 2019 року "Рому" очолює екснаставник "Шахтаря" Паулу Фонсека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на гру Ліги Європи з "Інтером" в Мілан відмовився летіти іспанський "Хетафе".

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Автор
Денис Карпов
Теми
Коронавірус Ліга Європи
Місце
Іспанія Севілья
Теги
ФК Рома Севілья
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VS
Копенгаген
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ЛАСК
VS
Манчестер Юнайтед
Инд. тотал Манчестер Юнайтед больше 1.5
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