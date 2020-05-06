Команда Руслана Малиновського приступила до тренувань в епіцентрі коронавірусу

Михайло Морозов Футбол 13:43, 6.05.2020

"Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського відновила тренування в індивідуальному режимі, дотримуючись правил, встановлених урядом Італії.

На офіційній сторінці команди в YouTube з'явився короткий ролик, на якому видно, як футболісти займаються легкою біговою роботою, дотримуючись необхідної дистанції. У найближчі дні тренування будуть продовжуватися в такому ж ключі. У занятті взяли участь 11 гравців першого складу, в тому числі й Малиновський.

Руслан Малиновський приїхав на тренування "Аталанти"
Tuttosport

Нагадаємо, що Бергамо, де базується "Аталанта", є одним із найбільш постраждалих від коронавірусу міст Італії. У регіоні Ломбардія, в якому знаходиться Бергамо, зафіксовано 78,6 тисяч випадків зараження і 14,4 тисячі смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" був названий головною причиною спалаху коронавірусу.

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