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6 травня • оновлено в 23:25
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Команда Руслана Малиновського приступила до тренувань в епіцентрі коронавірусу

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"Аталанта" півзахисника збірної України Руслана Малиновського відновила тренування в індивідуальному режимі, дотримуючись правил, встановлених урядом Італії.

На офіційній сторінці команди в YouTube з'явився короткий ролик, на якому видно, як футболісти займаються легкою біговою роботою, дотримуючись необхідної дистанції. У найближчі дні тренування будуть продовжуватися в такому ж ключі. У занятті взяли участь 11 гравців першого складу, в тому числі й Малиновський.

Руслан Малиновський приїхав на тренування "Аталанти"

Руслан Малиновський приїхав на тренування "Аталанти"

Tuttosport

Нагадаємо, що Бергамо, де базується "Аталанта", є одним із найбільш постраждалих від коронавірусу міст Італії. У регіоні Ломбардія, в якому знаходиться Бергамо, зафіксовано 78,6 тисяч випадків зараження і 14,4 тисячі смертей.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч Ліги чемпіонів між "Аталантою" і "Валенсією" був названий головною причиною спалаху коронавірусу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
Коронавірус
Особа
Руслан Малиновський
Тег
ФК Аталанта
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