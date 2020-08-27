Команда Реброва створила гучну сенсацію в Лізі чемпіонів

Угорський "Ференцварош", який тренує Сергій Ребров, став автором однієї з найгучніших сенсацій у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів.

Команда нашого співвітчизника на виїзді обіграла шотландський "Селтік" – 1:2, пробившись до наступного етапу відбору. Водночас варто відзначити, що угорці вважалися явними аутсайдерами: коефіцієнт на їхню перемогу дорівнював 8,00. А шотландці мали найвищий рейтинг серед усіх учасників цього етапу турніру.

"Ференцварош" відкрив рахунок уже на 7-й хвилині, коли дальній удар вдався Давиду Сігеру. Господарі поля влаштували штурм воріт суперника, але відігралися лише на початку другого тайму, після того як захисник угорців підправив м'яча в сітку.

Вирішальним стала контратака підопічних Реброва за 15 хвилин до фінального свистка, яку ефектно завершив Токмак Нгуєн.

Цікаво, що за весь матч "Селтік" завдав 25 ударів по воротах "Ференцвароша", а угорці – всього чотири. Відзначимо, що жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 31 серпня.

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