Команда Повєткіна попалася на брехні: спортивні підсумки 14 березня

Київське "Динамо" без шансів програв "Челсі" в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи, а команду російського боксера Олександра Повєткіна спіймали на брехні про бій з Олександром Усиком. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини четверга, 14 березня.

Крім того, українська тенісистка Еліна Світоліна вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу супертурніру в Індіан-Велсі. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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