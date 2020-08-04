Команда Малиновського націлилася на лідера "Шахтаря"

"Аталанта", за яку виступає українець Руслан Малиновський, розглядає одного з лідерів "Шахтаря" Тайсона в якості заміни словенському вінгеру команди Йосипу Ілічичу.

Як повідомляє видання TuttoMercatoWeb, бразилець добре зарекомендував себе в матчах Ліги чемпіонів проти клубу з Бергамо, проте наголошується, що "гірники" так просто не відпустять одного зі своїх найкращих футболістів. Річна зарплата Тайсона може обійтися "Аталанті" в 3 мільйони євро.

На цю позицію команда Малиновського також розглядає гравця "Марселя" Флоріана Товена і капітана "Ліона" Мемфіса Депая.

Нагадаємо, що клуб з Бергамо посів третє місце в італійській Серії А і забронював собі місце в груповому етапі Ліги чемпіонів 2020/21.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стало відомо, що "Ювентус" зацікавився півзахисником "Шахтаря" Маркосом Антоніо.