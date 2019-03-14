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Команда Коноплянки втратила тренера

1.1тЧитати матеріал російською

Гельзенкірхенський "Шальке", в складі якого виступає українець Євген Коноплянка, позбувся головного тренера. Керівництво німецького клубу звільнило Доменіко Тедеско після розгрому від "Манчестер Сіті" і вильоту з Ліги чемпіонів.

Також клуб розлучився з помічником головного тренера Пітером Перхтольдом. Готувати команду до наступного поєдинку в німецькій Бундеслізі проти РБ "Лейпциг" буде Хуб Стівенс.

Доменіко Тедеско

Доменіко Тедеско

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Спортивний директор "Шальке" Йохен Шнайдер детальніше розповів про причини звільнення німецько-італійського фахівця.

"Це рішення було непростим, оскільки ми дуже цінуємо Доменіко Тедеско в "Шальке". Він дуже добре проявив себе в минулому сезоні, коли ми зайняли друге місце. Однак не можна не визнавати негативні результати. Коли я прийшов у клуб, я зажадав перевороту через поточну ситуацію в Бундеслізі. Після ретельного розгляду ми прийшли до висновку, що це буде неможливо з нинішнім тренерським штабом", - цитує офіційний сайт "Шальке" спортивного директора клубу.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що наставник "Шальке" Доменіко Тедеско вніс українця Євгена Коноплянку в список футболістів, з якими клуб планує розлучитися цього літа.

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Особа
Євген Коноплянка
Тег
ФК Шальке
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