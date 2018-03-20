Колов з 12 років: Мессі поділився відвертістю про кар'єру

Лідер каталонської "Барселони" і збірної Аргентини Ліонель Мессі зізнався, що вже у 12 років міг самостійно себе робити уколи. У юного футболіста був діагностований дефіцит гормону зростання, через що йому було призначено лікувальний курс.

"З 8 років мені робили уколи батьки, а в 12 років я вже знав, як робити це самостійно. Я проходив курс і робив уколи в ноги. Щовечора вколював собі гормон росту. Спочатку в одну ногу, потім міняв на іншу. Голка була маленької, тому я особливо нічого не відчував. Для мене весь цей процес був чимось рутинним. я повинен був робити це і робив", - цитує Мессі Лента.ру з посиланням на OneFootball.

Нагадаємо, каталонська "Барселона" вирішила підписати контракт з Ліонелем, сплативши йому лікування. Зараз зростання аргентинця складає 169 сантиметрів.

Як повідомляв "Обозреватель", Ліонель Мессі висловив упевненість у тому, що йому вдасться разом зі збірною Аргентини виграти чемпіонат світу 2018 року в Росії.