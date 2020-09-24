Футбольний клуб "Колос" із села Ковалівка, Васильківського району, Київської області, в 3-му кваліфікаційному раунді Ліги Європи програв у додатковий час хорватській "Рієці" і вилетів із турніру.

Поєдинок на залитому дощем полі стадіону "Руевіца" завершився з рахунком 2:0. На цьому етапі переможець пари визначався в одному матчі.

Колос дав бій хорватам

Господарі з перших хвилин захопили ініціативу. Команда Симона Рожмана повністю контролювала м'яч, дозволивши українцям за стартові 8 хвилин організувати єдину атаку.

"Рієка" атакувала як через фланги, так і прориваючись по центру. Волинець вiдпрацьовував на повну, раз по раз рятуючи команду. За 17 хвилин хорвати подали чотири кутових.

Рієка - Колос: матч пройшов у впертій боротьбі

Лише до 31-ї хвилини "Колосу" вдалося трохи вирівняти гру. Все частіше команда Руслана Костишина стала підбиратися до воріт суперника.

Чим ближче був кінець першого тайму, тим істотнішою була ігрова перевага українців, які на 44-й хвилині пропустили найреальніший шанс відкрити рахунок.

Друга половина почалася на зустрічних курсах. Наші співвітчизники анітрохи не поступалися опонентам, огризаючись контратаками. Ближче до кінця основного часу "Рієка" стала нарощувати свій тиск на ворота "Колоса". Хорвати активно завантажували подачами з флангів у штрафну, результатом чого стали постійні кутові.

У кінцівці основного часу "Рієка" влаштувала справжній штурм, намагаючись не перекладати зустріч в екстратайми.

На 102-й хвилині після розіграшу стандарту "Рієка" забила переможний гол.

Українці намагалися відігратися, але сильна злива перетворила газон в одне суцільне болото, знівелювавши всю технічну перевагу наших футболістів. Замість цього безглузда помилка Волинця привела до другого пропущеного м'яча – 2:0.

У паралельному матчі "Десна" поступилася на виїзді німецькому "Вольфсбургу" (0:2).

Гра проходила в одну хвіртку і без шансів для клубу з Чернігова. "Вольфсбург" впевнено діяв на всіх ділянках поля і вже на 16-й хвилині відкрив рахунок. У середині першого тайму підопічним Рябоконя вдалося трохи відсунути гру від своїх воріт, але на малюнку гри це не відбилося.

На 60-й хвилині у "Десни" за грубу гру другу жовту картку отримав Йоонас Тамм.

Залишившись у меншості українська команда нічого не змогла протиставити німцям, пропустивши другий гол на останніх секундах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня "Колос" у другому кваліфікаційному раунді ЛЄ сенсаційно обіграв "Аріс".

Дебютний поєдинок українців у єврокубках пройшов у Греції і завершився з рахунком 1:2.