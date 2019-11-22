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22 листопада • оновлено в 15:27
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Коло звузилося: Україна дізналася ще 8 можливих суперників на Євро-2020

2.5т
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Національна збірна України з футболу дізналася ще вісім команд, з якими може зустрітися на Євро-2020.

Це стало відомо після жеребкування стикових матчів відбіркового турніру, яке відбулося у п'ятницю, 22 листопада. Оскільки УЄФА заздалегідь визначила господарів чемпіонату по групах, то частково вже відомо, хто з ким зіграє на першості.

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збірна України з футболу

збірна України з футболу

Так, українська команда потрапила до групу С, де боротиметься з голландцями. Також до нашого квартету потрапить або переможець шляху А стику відбору (Ісландія, Румунія, Болгарія, Угорщина), або тріумфатор шляху D (Грузія, Білорусь, Косово, Північна Македонія).

Також у квартеті з Україною і Нідерландами, про що було відомо раніше, зіграє команда з третього кошика посіву – Португалія, Австрія, Швеція, Чехія або Туреччина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА була змушена піти на неординарний крок перед жеребкуванням фінальної частини Євро-2020 через матч збірної Росії.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Євро-2020 жеребкування Євро-2020
Тег
Збірна України з футболу
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