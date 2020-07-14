Колишня теща Аршавіна про відео футболіста: реабілітація після груповухи

Максим Іншаков Футбол 19:16, 14.07.2020 Оновлено: 20:18, 14.07.2020

Колишня теща Андрія Аршавіна Наталія Саричева звинуватила футболіста в нещирому ставленні до дітей.

Мати другої дружини Аршавіна Аліси Казьміної, яка розлучається з Андрієм, залишила гнівний коментар в Instagram під спільним відео знаменитого росіянина з дітьми.

"Тато у справі", – підписав спортсмен свою публікацію.

"Тато у справі? Спроба показної реабілітації після груповухи. Навряд чи тобі це допоможе", – відреагувала Саричева.

Instagram Андрія Аршавіна

Деякі користувачі почали сперечатися з жінкою, але вона у відповідь зазначила, що Аршавін кинув уже дві сім'ї.

У 2016 році футболіст одружився з Алісою Казьміною, в лютому 2017-го у них народилася дочка. У кінці 2018-го з'явилося відео, на якому Аршавін обіймається з невідомою дівчиною. На початку 2019-го Аліса Казьміна розповіла про розставання з чоловіком і початок шлюборозлучного процесу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша дружина футболіста Юлія Барановська розповіла про домашнє насильство з боку Аршавіна.

Коментувати
Спорт Футбол

Дивіться також

Антоненко заявив про можливу підготовку його вбивства. Відео звернення "Ріффмастера"

Російська співачка після Криму зібралася на гастролі до Києва та Одеси. Фото афіші

Україна прощається з загиблим на Донбасі Героєм Матвіївим: фото і відео

Королевська прийшла в Раду з "блокатором вірусів" і іконкою в телефоні, але без маски

"Слуги народу" ухвалили закон про казино, який лобіювали Баум і Тимошенко. Підписання документа заблокували