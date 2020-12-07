Колишнього українського футболіста звинуватили в Росії у шпигунстві і посадили на 12 років

Колишній український футболіст Василь Василенко отримав 12 років суворого режиму у справі про нібито шпигунство.

Такий вирок ексгравцб "Таврії" (Новотроїцьке), "Торпедо" (Мелітополь), "Дружби" (Бердянськ) виніс Мосміськсуд, пише Чемпионат.com.

53-річний українець був затриманий в Москві в липні минулого року. Його звинувачували в тому, що він намагався вивезти з Росії військове обладнання, розроблене ще в 60-х, яке, до того ж, не має військової потужності.

Однак пізніше звинувачення було перекваліфіковано на шпигунство. Нібито причетність Василенка до злочину встановила ФСБ.

Прокурори просили для українця 16 років колонії, але суд дав Василю 12. При цьому про інші деталі справи нічого невідомо, так як воно знаходиться під грифом "секретно".

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