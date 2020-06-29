Колишнього українського футболіста образили під час матчу в Польщі

Колишнього українського футболіста Тараса Романчука, який виступає за "Ягеллонію", образив уболівальник під час домашнього матчу чемпіонату Польщі проти "Лехії" з Гданська.

Як повідомляє видання Onet Sport, після фінального свистка в поєдинку, який закінчився перемогою гостей з рахунком 2:1, на адресу ексукраїнця посипалися нецензурні вигуки з боксу VIP-ложі, яку орендувала комерційна компанія. Нетверезий чоловік заявляв, що Романчук не є поляком, і закликав капітана "Ягеллонії" "забиратися назад в Україну".

Футболіст прийшов у бокс, щоб поговорити зі своїм кривдником, але замість цього вислухав нову порцію образ. Керівництво команди зв'язалося з компанією, яка забронювала місця в VIP-ложі, і звернулося з вимогою покарати вболівальника, який дозволив собі подібну поведінку.

Відзначимо, що Романчук є уродженцем міста Ковель, Волинської області. У 2018 році півзахисник дебютував за збірну Польщі, раніше отримавши громадянство цієї країни. З 2013 року півзахисник виступає в чемпіонаті Польщі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше він потрапив у ще один скандал в чемпіонаті Польщі, коли один із суперників назвав його бандерівцем.