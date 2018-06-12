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Іспанський клуб оголосив про підписання футболіста "Динамо"

1.4тЧитати новину російською

Футболіст київського "Динамо" португалець Віторіну Антунеш став повноправним гравцем "Хетафе".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу з передмістя Мадрида.

У сезоні 2017/2018 футболіст виступав за "Хетафе" на правах оренди. Права на нього належали клубу з України.

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У минулому сезоні Антунеш провів за "Хетафе" 34 матчі, що еквівалентно 2797-ми хвилинам ігрового часу. Угода із захисником підписана на два роки.

За "Динамо" Віторіну виступав з 2015 року. В українській Прем'єр-лізі португалець зіграв 49 матчів і забив три м'ячі. Іспанський чемпіонат не в новинку для футболіста. До переходу в "Динамо" Антунеш захищав кольори "Малаги" протягом трьох сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" придбало першого новачка в поточному міжсезонні.

Особа
Віторіну Антунеш
Місце
Іспанія
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Хетафе
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