Іспанський клуб оголосив про підписання футболіста "Динамо"

Футболіст київського "Динамо" португалець Віторіну Антунеш став повноправним гравцем "Хетафе".

Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті клубу з передмістя Мадрида.

У сезоні 2017/2018 футболіст виступав за "Хетафе" на правах оренди. Права на нього належали клубу з України.

У минулому сезоні Антунеш провів за "Хетафе" 34 матчі, що еквівалентно 2797-ми хвилинам ігрового часу. Угода із захисником підписана на два роки.

За "Динамо" Віторіну виступав з 2015 року. В українській Прем'єр-лізі португалець зіграв 49 матчів і забив три м'ячі. Іспанський чемпіонат не в новинку для футболіста. До переходу в "Динамо" Антунеш захищав кольори "Малаги" протягом трьох сезонів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" придбало першого новачка в поточному міжсезонні.