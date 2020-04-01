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1 квітня • оновлено в 21:38
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Колишній президент "Марселя" помер від коронавiрусу

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Колишній президент французького футбольного клубу "Марсель" Пап Діуф помер від коронавiрусу.

Як повідомляє Teledakar.com, Діуф на минулому тижні був госпіталізований в Дакарі, після чого тест підтвердив захворювання. Медики планували відправити 68-річного чоловіка в Ніццу, проте не змогли це зробити. Діуф стало набагато гірше і він помер.

Діуф займав пост президента "Марселя" в 2005-2009 роках. Двічі команда завойовувала срібні медалі чемпіонату країни і доходила до вирішального матчу Кубка Франції.

"Марсель" на своєму офіційному сайті висловив співчуття рідним і близьким Діуфа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 березня екстренер каталонського "Еспаньола" Беніто Жоанет помер від коронавiрусу.

Також від COVID-19 помер колишній президент мадридського "Реала" Лоренцо Санс.

Раніше колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO в напівважкій вазі Ентоні Ярд розповів, що коронавірус забрав у нього батька, який до того не відчував проблем зі здоров'ям.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
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Коронавірус. Найважливіше

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