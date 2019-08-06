Колишній працівник "Шахтаря" став громадянином Росії

Колишній пресаташе футбольного клубу "Шахтар" Руслан Мармазов повідомив, що отримав російський паспорт.

"Москва. Кремль. Щойно в урочистій обстановці я отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Воз'єднався зі своєю великою батьківщиною, поза межами і громадянства якої я деякий час перебував за чистим непорозумінням. Повернувся в рідну гавань", — написав Мармазов у себе у Facebook.

Руслан Мармазов Facebook

Руслан Мармазов — у минулому український журналіст, із жовтня 2005 року до лютого 2015-го — керівник пресслужби "Шахтаря". З початку війни на Донбасі в 2014 році став активним прихильником "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у так званих "ЛНР" і "ДНР" виникли проблеми через видачу російських паспортів.

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