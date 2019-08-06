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Колишній працівник "Шахтаря" став громадянином Росії

2.4т Читати матеріал російською

Колишній пресаташе футбольного клубу "Шахтар" Руслан Мармазов повідомив, що отримав російський паспорт.

"Москва. Кремль. Щойно в урочистій обстановці я отримав паспорт громадянина Російської Федерації. Воз'єднався зі своєю великою батьківщиною, поза межами і громадянства якої я деякий час перебував за чистим непорозумінням. Повернувся в рідну гавань", — написав Мармазов у себе у Facebook.

Руслан Мармазов

Руслан Мармазов

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"Боїться, що передумають!" Росія пішла на хитрий хід із паспортами на Донбасі

Руслан Мармазов — у минулому український журналіст, із жовтня 2005 року до лютого 2015-го — керівник пресслужби "Шахтаря". З початку війни на Донбасі в 2014 році став активним прихильником "ДНР".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у так званих "ЛНР" і "ДНР" виникли проблеми через видачу російських паспортів.

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Особа
Руслан Мармазов
Місце
Росія Москва
Тег
ФК Шахтар
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Вот это новость! Всякую свинью вспоминать! Кому он нужен, этот скот?
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филипп филипыч
филипп филипыч
падут границы и наступит мир
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филипп филипыч
филипп филипыч
Кацaп Кацaпыч, скоро?))
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
филипп филипыч, когда тебя закопаем.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Точно,что недорозумение.
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