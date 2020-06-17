Домагой Віда в складі "Динамо" в матчі проти "Челсі"

Колишній лідер київського "Динамо" Домагой Віда, який зараз виступає за "Бешикташ", перейде в чемпіонат Росії.

Як повідомляє видання Sporundibi.com із посиланням на турецького журналіста Левента Юміта Ерола, стамбульський клуб попрощається з хорватським захисником по закінченню сезону 2019/20, після чого гравець переїде в Росію. Назва нової команди Віди не уточнюється.

Хорватський захисник провів 33 матчі за "Бешикташ" у нинішньому сезоні, відзначившись чотирма голами. Його контракт із турками розрахований до літа 2022 року, а трансферна вартість, за інформацією порталу Transfermarkt, становить 6,5 мільйона євро.

Нагадаємо, що на чемпіонаті світу 2018 року Віда та його співвітчизник Огнен Вукоєвич, який також раніше грав за киян, а зараз є селекціонером клубу, присвятили Україні перемогу у чвертьфінальному матчі проти збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній нападник столичної команди Лукаш Теодорчик може повернутися в "Динамо".