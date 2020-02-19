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19 лютого • оновлено в 15:33
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Колишній клуб Бекхема має намір підписати Мессі

1.1т
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"Лос-Анджелес Гелаксі", за який виступали легендарні Девід Бекхем і Златан Ібрагімович, зацікавлений у підписанні аргентинського нападника "Барселони" Ліонеля Мессі.

Як повідомляє офіційний сайт американської Вищої ліги футболу (МЛС), головний тренер команди Гільєрмо Баррос Скелотто провів зустріч з батьком і, за сумісництвом, агентом футболіста Хорхе. На ній вони обговорили статус нападника в каталонському клубі та його можливий переїзд у Лос-Анджелес у майбутньому .

Ліонель Мессі

Ліонель Мессі

Sportbox

Відзначимо, що в це трансферне вікно "Гелаксі" підсилили склад колишнім форвардом "Манчестер Юнайтед" Хав'єром "Чічаріто" Ернандесом.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у Мессі виникло непорозуміння з керівництвом "Барселони" щодо нового наставника команди. Крім того, стало відомо, що президент каталонців Хосеп Бартомеу заплатив компанії, яка займається формуванням громадської думки в соціальних мережах, за цькування аргентинця.

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Особа
Ліонель Мессі
Місце
США Лос Анджелес
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