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12 червня • оновлено в 18:00
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Колишній гендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов висловився про загрозу зникнення клубу

1.2т
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Ексгендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що команда може припинити існування, якщо не вийде в Лігу Європи за підсумками нинішнього сезону.

"Про це треба запитати у президента клубу Євгена Геллера. Тільки він знає, чи буде існувати "Зоря" й надалі та чи залежить це від того, чи вийде команда в груповий турнір Ліги Європи, і взагалі чи буде грати в єврокубках. Президент "Зорі" – народний депутат України, він заповнював свою декларацію, тому можна звідти дізнатися, чи є у нього фінансові можливості підтримувати "Зорю"", – цитує слова Рафаїлова видання meta-ratings.com.ua.

Футболісти ФК "Зоря"

Футболісти ФК "Зоря"

Goal.com

Він заявив, що, за його даними, команда ще не виплатила футболістам зарплату за березень.

""Зоря" останнім часом існувала не лише від продажу Андрія Луніна в "Реал". Були надходження і від інших продажів. Команда не тільки жила, а й успішно виступала в УПЛ, про що говорить її нинішня боротьба за другу путівку в Лігу чемпіонів. Наскільки мені відомо, заборгованість за березень ще не закрита. Хоча, мені некоректно коментувати цю тему, враховуючи, що я вже не працюю в "Зорі"", – підсумував функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Рафаїлов переїхав до Росії після того, як пішов з луганського клубу.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Особа
Сергій Рафаїлов
Тег
ФК Зоря
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