Ексгендиректор "Зорі" Сергій Рафаїлов відреагував на повідомлення ЗМІ про те, що команда може припинити існування, якщо не вийде в Лігу Європи за підсумками нинішнього сезону.

"Про це треба запитати у президента клубу Євгена Геллера. Тільки він знає, чи буде існувати "Зоря" й надалі та чи залежить це від того, чи вийде команда в груповий турнір Ліги Європи, і взагалі чи буде грати в єврокубках. Президент "Зорі" – народний депутат України, він заповнював свою декларацію, тому можна звідти дізнатися, чи є у нього фінансові можливості підтримувати "Зорю"", – цитує слова Рафаїлова видання meta-ratings.com.ua.

Футболісти ФК "Зоря" Goal.com

Він заявив, що, за його даними, команда ще не виплатила футболістам зарплату за березень.

""Зоря" останнім часом існувала не лише від продажу Андрія Луніна в "Реал". Були надходження і від інших продажів. Команда не тільки жила, а й успішно виступала в УПЛ, про що говорить її нинішня боротьба за другу путівку в Лігу чемпіонів. Наскільки мені відомо, заборгованість за березень ще не закрита. Хоча, мені некоректно коментувати цю тему, враховуючи, що я вже не працюю в "Зорі"", – підсумував функціонер.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація про те, що Рафаїлов переїхав до Росії після того, як пішов з луганського клубу.

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