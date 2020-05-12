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12 травня • оновлено в 20:13
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Колишній футболіст збірної Росії Роман Широков назвав наслідки коронавiрусу для Росії

3.3т
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Колишній капітан збірної Росії з футболу Роман Широков розповів про наслідки пандемії коронавiрусу для жителів країни.

Коронавірус в Москві

Коронавірус в Москві

"Що сильніше вдарить по країні: коронавірус або його наслідки? Наслідки, звичайно. У нас вже півтора місяці багато хто не працює. У них подушки безпеки просто не було. Багато хто не виживуть в цих умовах. Основний удар буде місяця через два. Якщо спочатку хто-то може щось купити на гроші, що залишилися, привести себе в порядок, то далі все буде набагато сумніше. Середній чек в магазинах, напевно, теж впаде", - сказав Широков в ролику на YouTube-каналі "Футбольний Биги".

Як повідомляв OBOZREVATEL, показники смертності в Москві в квітні 2020 року стали найвищими для цього місяця за останнє десятиліття, вперше перевищивши поріг в 11 тис. померлих

Відзначимо, що 3 роки тому Широков виявився замішаний в гучному допінг-скандалі. Прізвище футболіста потрапила в список глави незалежної комісії Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) Річарда Макларена.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Коронавірус
Місце
Росія
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Червоний Данило
Червоний Данило
чем быстрее россия загнется, тем быстрее ее начнут разворовывать и уничтожать. таким образом россия канет в лета как государство! будет один большой, московский улус!
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Morozov Nicolay
Morozov Nicolay
Червоний Данилко дурень думкаю богат,там у тебя по соседству польша без тебя загибается ,рабов не хватает ,а ты за россию переживаешь.
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Это все только в России! В "нормальных странах" типа Украины и подушки у людей, и средний чек не падает. Никогда.
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Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 16 023.

    Вилікувалися: 3373. Померли: 425.

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