Коли та у якій годині Барселона – Реал: де дивитися онлайн Ель-Класико

У чемпіонаті Іспанії з футболу в середу буде зіграно головний матч першого кола Примери.

Лідери першості каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" зійдуться в очному протистоянні на легендарному стадіоні "Камп Ноу" 18 грудня.

Поєдинок в столиці Каталонії почнеться о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал.

How it stands in @LaLigaEN as we head into #ElClasico 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/odDNqo9HLa