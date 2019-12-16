Коли та у якій годині Барселона – Реал: де дивитися онлайн Ель-Класико

У чемпіонаті Іспанії з футболу в середу буде зіграно головний матч першого кола Примери.

КОЛИ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Лідери першості каталонська "Барселона" та мадридський "Реал" зійдуться в очному протистоянні на легендарному стадіоні "Камп Ноу" 18 грудня.

"Барселона" – "Реал"

У ЯКІЙ ГОДИНІ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

Поєдинок в столиці Каталонії почнеться о 21:00 за київським і о 22:00 за московським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію матчу Барселона – Реал.

ДЕ ДИВИТИСЯ БАРСЕЛОНА – РЕАЛ

В Україні зустріч в прямому ефірі транслюватиме телеканал "Футбол 2", де показ буде супроводжувати аналітична студія.

У Росії гру можна буде побачити в ефірі мовника "Матч ТВ", який також організовує обговорення матчу.

Відзначимо, що спочатку гра повинна була відбудуться ще 26 жовтня, але була перенесена через заворушення у Барселоні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футболіст "Барселони" Ансуї Фаті встановив історичний рекорд в Лізі чемпіонів.

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