"Коли Порошенко програє": в Росії "підгоріло" через відмову збірної України від Ракицького

Ярослав Ракицький цілком очікувано не потрапив в заявку збірної України на найближчі матчі відбору Євро-2020, що дозволило зітхнути багатьом українцям - питання закрите, і закрите відмінно.

По суті, майже ні у кого не виникало сумнівів, що після переходу в "Зеніт" в ФФУ попрощаються з захисником (хоча Шевченко спочатку і не розкривав карти). Однак після публікації списку гравців збірної України піднялася хвиля з іншого боку - в Росії футбольна громадськість часом наївно і відверто по-дитячому реагує на ігнорування Ярослава з боку Андрія Шевченка.

OBOZREVATEL відшукав кілька думок і висловлювань в російських ЗМІ, які до сих пір журяться щодо "скривдженого" Ракицького.

"Я сподівався, що Андрій Шевченко буде в здоровому глузді при складанні заявки. Напевно, він і був. Просто така ситуація в країні, передвиборна кампанія йде"

Одним з перших невиклик Ракицького прокоментував український тренер, який з 2011-го працює в Росії, - Ігор Гамула. Одіозний наставник, що вже 7 років трудиться на різних посадах в "Ростові", не став "тягнути гуму" - всьому виною вибори.

"Звичайно ж, це рішення прийнято не за спортивним принципом. Все-таки по грі за "Зеніт" Ракицький захисник номер один. Все ясно. Я сподівався, що Андрій Шевченко буде в здоровому глузді при складанні заявки. Напевно, він і був. Просто така ситуація в країні, передвиборна кампанія йде. Не до футболу. Думаю, ця ситуація і не дозволила Ярославу поїхати на збір", - цитує тренера Sport24.ru.

"Сподіваюся, 31 березня Україна обере нового президента, і якщо це буде не Порошенко, Ракицький зможе розраховувати на виклик в національну команду"

Але ще більше "підгоріло" у депутата Держдуми і члена Виконкому РФС Ігоря Лебедєва. Тут тобі не тільки "на тисячу відсотків політичне рішення", але і прогноз, що незабаром це "безладдя" припиниться.

"Невиклик Ракицького в збірну - на тисячу відсотків заполітизоване рішення. Навіть ні краплі сумніву немає в тому, що це не спортивне рішення. Сподіваюся, 31 березня Україна обере нового президента. Хто б ним не був, крім Порошенка, Ракицький зможе розраховувати на виклик в національну команду", - сказав депутат в коментарі виданню Sport24.ru.

Ярослав Ракицький

"Тим більше, сам Ракицький напевно розуміє, що нинішня політична влада на Україні недовговічна. Такі дурниці, як невиклик гравця в збірну через те, що він грає в Росії, думаю, припиняться", - резюмував Лебедєв.

"Я щасливий, що його нікуди не викликають - так він травму не отримає"

Спокійніше, судячи зі свого "пітерського" маленького світу, ситуацію прокоментував російський коментатор Геннадій Орлов, який тепер працює на клубному радіо "Зеніту". Цікаво, що спонукало Орлова в даній ситуації аж два рази вжити слово "суверенний"?

"Ну, що нам турбуватися за суверенну державу Україна? У нас суверенна держава Росія. Тому це їхня особиста справа. Головне, що "Зеніт" не відмовляється від Ракицького, і я щасливий, що його нікуди не викликають - так він травму не отримає" , - сказав Орлов news.sportbox.ru.

"Спорту поза політикою не буває. Політики люблять користуватися спортсменами, а ті - примазуватимуться до політичних акцій"

Вельми тверезо і трохи поперек іншим відсутність Ракицького в збірній України прокоментував Олексій Андронов. Відомий коментатор пояснює, чому це рішення варто сприймати нормально, і встає на сторону Шевченка.

"Абсолютно не згоден з колегами, які вважають це рішення виключно політичним. З тими, що говорять, що Шевченко злякався, не надіславши виклик гравцеві, який перейшов з "Шахтаря" в" Зеніт ". Спорту поза політикою - не буває. Ніколи і ніде. І не варто говорити про Росію або Україну, як і в будь-якій східноєвропейській країні, тут спорт політизований гранично, адже є інструментом пропаганди і агітації. і самі спортсмени, за рідкісним винятком, дуже люблять примазуватимуться до політичних акцій. і політики люблять ними користуватися", - заявив російський й коментатор Олексій Андронов у своєму Twitter.

Ракицький і збірна України. Фінал природний і зрозумілий.



А якщо "не коротка" - то ось.



Додам: найкраще, що можна зробити - це залишити всіх у спокої і не виступати "з думкою". Упевнений, втім, що тему і на федеральних каналах піднімуть ... https://t.co/kHgLCzGGwX - Олексій Андронов (@Alexey_Andronov) March 4, 2019

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