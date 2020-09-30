Коли і де дивитися жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів: розклад трансляцій

У четвер, 1 жовтня, у швейцарській Женеві відбудеться жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, що за її підсумками дві українські команди дізнаються своїх суперників в основній сітці турніру. Донецький "Шахтар" потрапив у групу безпосередньо в якості чемпіона України, а київське "Динамо" обіграло нідерландський АЗ (2:0) і бельгійський "Гент" (5:1 за сумою двох матчів) в третьому і четвертому раундах кваліфікації.

Відзначимо, що "гірники" потрапили до другого кошика перед жеребкуванням Ліги чемпіонів, а столичний клуб – в третій.

Пряму трансляцію події, яке почнеться о 18:00 за київським часом, в Україні можна буде подивитися на телеканалі "Футбол 1", а також на офіційному сайті УЄФА.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА опублікував календар Ліги чемпіонів 2020/21.