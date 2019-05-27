Коли фінал Ліги Європи: хто грає та де відбудеться

У фіналі другого за значенням європейського футбольного клубного турніру Ліги Європи зійдуться лондонські клуби — "Челсі" та "Арсенал".

Це стало відомо за підсумками півфінальних матчів. "Челсі" у протистоянні з німецьким "Айнтрахтом" путівку у фінал оформив лише в серії пенальті. Обидві зустрічі команд із Лондона та Франкфурта-на-Майні завершилися з однаковим рахунком (1:1), а у грі на "Стемфорд Брідж" господарі були сильнішими у серії 11-метрових — 4:3.

Зі свого боку "Арсенал" легко розібрався з іспанською "Валенсією" — 3:1 і 4:2.

"Челсі" – "Арсенал"

Тепер клуби з Лондона розіграють трофей у поєдинку, який відбудеться на Олімпійському стадіоні столиці Азербайджану Баку в середу, 29 травня. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги Європи Челсі — Арсенал. Початок гри — о 22:00 за київським часом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА зробив офіційну заяву щодо фіналу Ліги Європи через рекордсмена донецького "Шахтаря" Генріха Мхітаряна.

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