Коли фінал Ліги чемпіонів 2019: хто грає та де відбудеться

Англійський "Ліверпуль" і амстердамський "Аякс" зіграють у фіналі Ліги чемпіонів сезону 2018/2019.

Це стало відомо за підсумками півфінальних протистоянь. "Ліверпуль" у фантастичній битві зумів подолати каталонську "Барселону". "Червоним" після розгромної поразки у виїзному матчі (3:0) вдалося принизити суперника на полі "Енфілд Роуд" (4:0).

Зі свого боку "Тоттенхем" здолав сенсаційний амстердамський "Аякс", вирвавши путівку до фіналу у матчі-відповіді 1/2-ї фіналу на останній секунді (3:2).

Тепер "Ліверпуль" і "Тоттенхем" поборються за найпрестижніший європейський клубний трофей у Мадриді на стадіоні "Ванда Метрополітан". Зустріч відбудеться в суботу, 1 червня. Початок гри — о 22:00 за київським часом. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію фіналу Ліги чемпіонів Тоттенхем — Ліверпуль.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вперше у фіналі 2013 року у фіналі Ліги чемпіонів не братимуть участі справжні ідоли світового футболу — Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

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