"Колгосп!" Збірну Росії поставили на місце після перемоги у матчі-відкритті ЧС-2018

Колишній нападаючий збірної СРСР Сергій Андрєєв зізнався, що не поділяє ейфорії уболівальників російської національної команди від перемоги в матчі-відкритті ЧС-2018 з футболу. За словами уродженця Луганська, суперник господарів мундіалю Саудівська Аравія показав вкрай слабкий рівень.

"До матчу я не міг повірити, що ми заб'ємо аж п'ять голів. Але коли побачив, що собою являють гості... До рахунку 2:0 думав, що це команда рівня "Тамбова", "Балтики" і так далі. Мені здається, навіть "Факел", який за спортивним принципом покинув Футбольну національну лігу, впорався б з Аравією. Ну просто колгосп!" - цитує Андрєєва "Спорт-Экспресс".

Нагадаємо, збірна Росії розбила команду Саудівської Аравії в стартовому матчі ЧС-2018 з рахунком - 5:0.

Як повідомляв OBOZREVATEL, форвард збірної Росії Артем Дзюба вибухнув фонтаном емоцій від перемоги на ЧС-2018.