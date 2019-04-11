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Кокоріна та Мамаєва евакуювали з суду: що трапилося

3.1тЧитати матеріал російською

У Пресненьському суді Москви, де проходить чергове засідання у справі російських футболістів Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва, оголосили евакуацію.

Про це повідомляє "Спорт-Експрес". За даними видання, до суду надійшов дзвінок про вибуховий пристрій. Водночас Кокоріна та Мамаєва евакуювали в автозаки лише через 40 хвилин після оголошення тривоги. Цікаво, що Павло не хотів покидати будівлю суду.

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Зазначимо, що 11 квітня в суді проходить допит потерпілих. Після проведення правоохоронними органами всіх необхідних перевірочних заходів суд відновить свою роботу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні в ЗМІ була опублікована інформація, згідно з якою Павло Мамаєв та Олександр Кокорін перебувають під вартою не в Бутирській в'язниці, а під домашнім арештом.

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Особи
Павло МамаєвОлександр Кокорін
Місце
РосіяМосква
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