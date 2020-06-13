Форвард "Сочі" Олександр Кокорін заявив, що дуже сумує за матчами між збірними Росії та України.

За словами скандального футболіста, раніше на зборах були суперігри між російськими й українськими командами.

"Хочу щоб, як раніше. Зараз це все перестало відбуватися, зрозуміло через що. У людей свої ігри і тактики, а при чому тут хлопці? У нас відносини до наших братів ніколи не зміняться. Сподіваюся, що в недалекому майбутньому це все відновиться. Я сам виріс у Білгородській області", – заявив Олександр в ефірі youtubе-каналу" Кент ".

За словами Кокоріна, він би з задоволенням взяв участь у гіпотетичній грі Росія – Україна на Євро-2020 і забив би з-під Ярослава Ракицького.

"Як я зіграв би в такому матчі? Я з-під Рака встиг би щось заколупати", – підсумував 29-річний екснападник збірної Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як у жовтні 2018-го стали призвідниками двох бійок у центрі Москви.

Пізніше стало відомо, що ДІБДР присудила Кокоріну штрафи майже на 30 тисяч рублів (близько 450 доларів) за час, який він провів у в'язниці.

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