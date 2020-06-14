Кокорін виправдав вчинок "геніального Ракицького", назвавши "маячнею" рішення Шевченка

Відомий російський футболіст Олександр Кокорін виправдав перехід українця Ярослава Ракицького в пітерський "Зеніт" необхідністю піклуватися про сім'ю.

За словами скандального форварда "Сочі", він не з чуток "доторкнувся до системи", і тому впевнений, що рішення Шевченка відрахувати Ракицького зі збірної України несе за собою виключно політичні мотиви.

"Як можна було такого геніального футболіста, як Ракицький, не викликати в збірну? Це абсурд і маячня. Я не вважаю, що він зрадив свою країну пішовши в "Зеніт". Йому потрібно годувати сім'ю. У нього хороша пропозиція. Він прийшов і виграв Кубок. Кому він зробив погано?", – заявив Кокорін під час прямого ефіру з Олександром Алієвим на Youtube-каналі "Кент".

Алієв підтримав думку свого російського колеги.

"У нього є сім'я і діти. Він футболіст. І в першу чергу, він почав робити для своєї сім'ї, тому що йому треба жити. Ну бачиш, тут в Україні помінялися люди. Є ті, які це розуміють, а є такі, які навіть не хочуть про це чути", – заявив ексдинамівець натякаючи на критику українських футболістів, які виїжджають на заробітки в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018 го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

Раніше Кокорін заявив, що дуже сумує за матчами між збірними Росії та України.