Головна Новини
14 червня • оновлено в 12:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Кокорін виправдав вчинок "геніального Ракицького", назвавши "маячнею" рішення Шевченка

3.7т
Читати матеріал російською

Відомий російський футболіст Олександр Кокорін виправдав перехід українця Ярослава Ракицького в пітерський "Зеніт" необхідністю піклуватися про сім'ю.

За словами скандального форварда "Сочі", він не з чуток "доторкнувся до системи", і тому впевнений, що рішення Шевченка відрахувати Ракицького зі збірної України несе за собою виключно політичні мотиви.

"Як можна було такого геніального футболіста, як Ракицький, не викликати в збірну? Це абсурд і маячня. Я не вважаю, що він зрадив свою країну пішовши в "Зеніт". Йому потрібно годувати сім'ю. У нього хороша пропозиція. Він прийшов і виграв Кубок. Кому він зробив погано?", – заявив Кокорін під час прямого ефіру з Олександром Алієвим на Youtube-каналі "Кент".

Алієв підтримав думку свого російського колеги.

"У нього є сім'я і діти. Він футболіст. І в першу чергу, він почав робити для своєї сім'ї, тому що йому треба жити. Ну бачиш, тут в Україні помінялися люди. Є ті, які це розуміють, а є такі, які навіть не хочуть про це чути", – заявив ексдинамівець натякаючи на критику українських футболістів, які виїжджають на заробітки в Росію.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 вересня Кокорін і його друг Павло Мамаєв вийшли на свободу по УДО. Футболісти відбували покарання після того, як в жовтні 2018 го стали призвідниками двох бійок в центрі Москви.

Раніше Кокорін заявив, що дуже сумує за матчами між збірними Росії та України.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Особи
Ярослав Ракицький Олександр Кокорін Олександр Алієв
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
39
11
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
13
Треш
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 31 154.

    Вилікувалися: 14 082. Померли: 889.

  • У світі захворіли більше 7,8 млн осіб, загинули – більше 432 тисяч.

  • Названо епіцентри коронавірусу в Україні: свіжі дані.

  • Італія, Німеччина, Франція і Нідерланди підписали контракт на поставку нової вакцини від коронавірусу, замовили 400 млн доз.

  • Ізраїльський медик розвіяв міфи про "марність" масок для захисту від COVID-19.

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
G2
VS
BIG
Победа G2 c форой в -1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Illuminar
VS
Hard Legion
Победа Hard Legion
1.70 Сделать ставку
Team Liquid
VS
Cloud9
Победа Cloud9 с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
HONORIS
VS
Complexity
Победа Complexity с форой в -1,5 карты
1.44 Сделать ставку
Virtus.pro
VS
Sprout
Победа Virtus.pro
1.55 Сделать ставку
OG
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в +1,5 карты
1.52 Сделать ставку
Heroic
VS
Gambit Youngsters
Победа Gambit Youngsters
2,48 Сделать ставку
Атлетик
VS
Атлетико
Атлетик не проиграет и тотал меньше 2.5
2.23 Сделать ставку
Колос
VS
Шахтер
Победа Шахтера с форой (-1.5)
1.74 Сделать ставку
Александрия
VS
Десна
Второй тайм результативнее первого
2.17 Сделать ставку