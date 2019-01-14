Кокорін розповів, як його мучать болі в СІЗО

Нападник "Зеніту" Олександр Кокорін, що перебуває в СІЗО за звинуваченням у бійці, розповів що відчуває біль у травмованому коліні.

Олександр Кокорін КП

"Мене мучать болі в коліні після травми, тому що фізичних навантажень не вистачає. Можна запросити лікаря? Дякую, я про це навіть не знав. Втім, що лікар може зробити в СІЗО? Помацати коліно? Мені після операції були рекомендовані спеціальні вправи, навантаження, а хто мені в СІЗО басейн надасть?" - цитує футболіста "Известия".

Кокорін негативно оцінив свою фізичну форму.

"Вона жахлива, тому що я вже три місяці не тренувався. Якщо 8 лютого відпустять, то за три тижні тренувань фізичну форму зможу привести в норму. Коліно болить. Новий рік взагалі не відзначав, погано себе почував – горло боліло, нежить, здавалося навіть, що температура була", – сказав Кокорін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кокорін, як і півзахисник "Краснодара" Павло Мамаєв, залишаться в ув'язненні мінімум до 8 лютого. 5 грудня Тверський суд Москви вирішив продовжити футболістам арешт.

Нагадаємо, що 8 жовтня Кокорін і Мамаєв у компанії друзів напали на чиновників у кав'ярні. Кокорін ударив Дениса Пака стільцем по голові, і той отримав струс мозку.

11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.

Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.

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