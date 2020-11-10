Кокорін-молодший дав пораду Єфремову, як себе вести у колонії

Максим Іншаков Футбол 21:42, 10.11.2020 Оновлено: 22:03, 10.11.2020

Засуджений у справі про смертельну аварію Михайло Єфремов вирушив в колонію в Білгородській області. Брат футболіста Олександра Кокоріна Кирило, який уже побував там, порадив акторові не обманювати і не красти.

За словами Кокоріна-молодшого, інших колоній він не бачив, тому порівнювати йому ні з чим, але загальні враження у нього залишилися непогані.

"Серед ув'язнених є правила, але вони нічим не відрізняються від звичайних норм поведінки: не варто брехати, красти, матюкатися і так далі. Умови там абсолютно нормальні, як в таборі дитячому. Там є де спати, є де їсти. Матрацiв особливих або пухових подушок там немає. В одній величезній кімнаті знаходяться від 20 до 50 осіб. Вижити там точно можна, страшного нічого немає", – цитує Кокоріна телеканал 360.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кирило Кокорін разом зі своїм братом Олександром і Павлом Мамаєвим восени 2018 року влаштував бійку в центрі Москви з водієм Віталієм Соловчуковим і головою департаменту Мінпромторгу Денисом Паком. Суд відправив спортсменів в колонію. На свободу вони вийшли достроково майже через рік.

Суд визнав Михайла Єфремова винним у справі про п'яну аварії в центрі Москви. Від удару позашляховика артиста загинув водій фургона. Актора засудили до восьми років колонії суворого режиму, але після розгляду апеляції термін зменшили до 7,5 року.

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