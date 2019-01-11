МоваЯзык
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Кокорін і Мамаєв стали героями російського шансону

978Читати матеріал російською

Скандальним російським футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву вже почали присвячувати пісні.

Популярний гурт "Бутирка", який працює у жанрах російський шансон, блатна пісня і міський романс, виклала в мережу свій твір, де в тексті музиканти побажали футболістам скоріше вийти на свободу, зазначивши, що "без бійки п'янка не вдалася".

Нагадаємо, що Кокорін і Мамаєв перебувають у СІЗО "Бутирка" із жовтня 2018 року. Вони заарештовані за побиття трьох осіб і звинувачуються за двома кримінальними статтями — щодо побоїв і хуліганства.

У грудні арешт футболістів був продовжений до 8 лютого 2019 року. Зазначимо, що футболісти частково визнали свою провину і пропонували компенсувати збитки постраждалим. Сторона Мамаєва заперечує його участь у другому побитті, через яке заведена справа про хуліганство.

Новини
''Пора припиняти'': з Кокоріна і Мамаєва знущаються у в'язниці

Як повідомляв OBOZREVATEL, схоже, скандальна історія за участю футболістів збірної Росії Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва закінчиться тюремним терміном. Такий висновок можна зробити із заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, яку він озвучив на зустрічі зі студентами Московського інституту міжнародних відносин.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Олександр КокорінПавло Мамаєв
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
Нас на свете два громилы. Гоп-тири-тири-бумбия! Один - я, другой - Гаврила. Гоп-тири-тири-бумбия! Друг на друга мы похожи. Гоп-тири-тири-бумбия! Как две туфли с одной кожи. Гоп-тири-тири-бумбия!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наші блоги