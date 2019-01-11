Кокорін і Мамаєв стали героями російського шансону

Скандальним російським футболістам Олександру Кокоріну і Павлу Мамаєву вже почали присвячувати пісні.

Популярний гурт "Бутирка", який працює у жанрах російський шансон, блатна пісня і міський романс, виклала в мережу свій твір, де в тексті музиканти побажали футболістам скоріше вийти на свободу, зазначивши, що "без бійки п'янка не вдалася".

Нагадаємо, що Кокорін і Мамаєв перебувають у СІЗО "Бутирка" із жовтня 2018 року. Вони заарештовані за побиття трьох осіб і звинувачуються за двома кримінальними статтями — щодо побоїв і хуліганства.

У грудні арешт футболістів був продовжений до 8 лютого 2019 року. Зазначимо, що футболісти частково визнали свою провину і пропонували компенсувати збитки постраждалим. Сторона Мамаєва заперечує його участь у другому побитті, через яке заведена справа про хуліганство.

Як повідомляв OBOZREVATEL, схоже, скандальна історія за участю футболістів збірної Росії Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва закінчиться тюремним терміном. Такий висновок можна зробити із заяви прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова, яку він озвучив на зустрічі зі студентами Московського інституту міжнародних відносин.

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