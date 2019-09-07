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8 вересня • оновлено в 11:14
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Кокорін і Мамаєв дали перший коментар після УДО, згадавши про Кадирова

7.1т Читати матеріал російською

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв дали перше інтерв'ю після того, як їх клопотання про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) з колонії було задоволено.

Олександр Кокорін під час матчу у в'язниці

Олександр Кокорін під час матчу у в'язниці

Прес-бюро ФСВП Росії

Гравці оцінили пропозицію глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який покликав їх грати за грозненський "Ахмат". Кокорін і Мамаєв подякували політику за запрошення, а також нагадали, що він був одним з небагатьох, хто підтримав їх. Однак, за словами футболістів, подальші рішення про свою кар'єру вони будуть приймати, виходячи з позиції своїх клубів - "Зеніту" і "Краснодара".

Також гравці згадали про підтримку з боку лідера ЛДПР Володимира Жириновського і президента "Уралу" Григорія Іванова.

"Двоє людей, які не побоялися нічого, сказали спокійно, що, так, хлопці поступилися, помилилися, але нічого страшного, ми готові їх взяти", - сказав Мамаєв про Кадирова і Іванова.

Спортсмени зможуть вийти з колонії, в якій вони перебували з 4 липня, через десять днів після прийняття рішення про УДЗ. 2 вересня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Олександр Кокорін і Павло Мамаєв отримали позитивну характеристику для клопотання про УДЗ, яке вони подали в серпні. На його думку, Кокорін і Мамаєв пропагували в колонії здоровий спосіб життя.

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Особи
Павло Мамаєв Олександр Кокорін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Харченко Александр
Харченко Александр
Как же это трогательно - подонок кабздыров поддержал и предложил приютить двоих отморозков, и чмОшников.
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Бедные несчастные алкоголики и гопники)))
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