Кокорін і Мамаєв дали перший коментар після УДО, згадавши про Кадирова

Російські футболісти Олександр Кокорін і Павло Мамаєв дали перше інтерв'ю після того, як їх клопотання про умовно-дострокове звільнення (УДЗ) з колонії було задоволено.
Олександр Кокорін під час матчу у в'язниці
Прес-бюро ФСВП Росії
Гравці оцінили пропозицію глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова, який покликав їх грати за грозненський "Ахмат". Кокорін і Мамаєв подякували політику за запрошення, а також нагадали, що він був одним з небагатьох, хто підтримав їх. Однак, за словами футболістів, подальші рішення про свою кар'єру вони будуть приймати, виходячи з позиції своїх клубів - "Зеніту" і "Краснодара".
Також гравці згадали про підтримку з боку лідера ЛДПР Володимира Жириновського і президента "Уралу" Григорія Іванова.
"Двоє людей, які не побоялися нічого, сказали спокійно, що, так, хлопці поступилися, помилилися, але нічого страшного, ми готові їх взяти", - сказав Мамаєв про Кадирова і Іванова.
Спортсмени зможуть вийти з колонії, в якій вони перебували з 4 липня, через десять днів після прийняття рішення про УДЗ. 2 вересня заступник директора ФСВП Росії Валерій Максименко заявив, що Олександр Кокорін і Павло Мамаєв отримали позитивну характеристику для клопотання про УДЗ, яке вони подали в серпні. На його думку, Кокорін і Мамаєв пропагували в колонії здоровий спосіб життя.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
Олександра Кокоріна і Павла Мамаєва визнали винними в побитті чиновника Мінпромторгу РФ і водія журналістки "Першого каналу". Форварду "Зеніту" дали півтора роки в'язниці, а його друга – один рік і п'ять місяців.
8 жовтня 2018 го Кокорін і Мамаєв в компанії друзів напали на чиновника в кав'ярні. Кокорін вдарив Дениса Пака стільцем по голові, через що той отримав струс мозку.
Футболісти звинувачувалися за статтями КК РФ "побої" і "хуліганство". Їм загрожувало до 7 років позбавлення волі.
11 жовтня Тверський суд Москви виніс рішення заарештувати Кокоріна і Мамаєва. Пізніше колишній зек розповів, що чекає знаменитих спортсменів у в'язниці.
Крім того, через деякий час з'явилися нові подробиці бійки.
6 лютого, під час оголошення вироку у справі Олександра Кокоріна і його брата Кирила, розридалася мати спортсмена.
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