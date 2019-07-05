Ключовий футболіст збірної України забив перший гол за "Динамо": відеофакт

Основний захисник збірної України Олександр Караваєв забив свій дебютний м'яч за київське "Динамо".

Знаменна подія відбулася в товариському матчі віце-чемпіонів України з австрійським "Ваккером", який завершився розгромною перемогою наших співвітчизників – 3:0.

Олександр Караваєв (у білому) ФК "Динамо" Київ

Караваєв відзначився вже на 12-й хвилині зустрічі. Після проникаючої передачі з глибини поля Олександр вийшов один на один з воротарем австрійців і спокійно переграв суперника.

Вашій увазі відео дебютного голу Олександра Караваєва за київське "Динамо".

Відзначимо, що Караваєв підписав контракт із "Динамо" влітку нинішнього року. ЗМІ повідомили деталі переходу футболіста з луганської "Зорі".

Як повідомляв OBOZREVATEL, лідера київського "Динамо" Віктора Циганкова не допустили до тренувань команди на зборах в Австрії.

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