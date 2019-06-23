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Ключовий футболіст збірної України переходить в "Динамо"

2.1тЧитати матеріал російською

Футболіст луганської "Зорі" і збірної України Олександр Караваєв найближчим часом стане гравцем "Динамо", повідомляє "Динамомания" з посиланням на свої джерела.

Олександр Караваєв

Олександр Караваєв

До 2017-го року 27-річний футболіст був на контракті у "Шахтаря", проте за першу команду гірників так і не провів жодного матчу.

Олександр на правах оренди захищав кольори "Севастополя" (2012 - 2014), "Зорі" (2014-2016) і "Фенербахче" (2017). У 2017-му році став повноцінним гравцем луганського клубу.

У минулому сезоні Караваєв зіграв за "Зорю" в 38 матчах у всіх турнірах і забив 10 м'ячів. За збірну України провів 22 гри і відзначився одним голом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перша інформація про потенційний трансфер хавбека "Зорі" з'явилася ще 20 червня. Раніше спроби підписати колишнього "гірника" у киян були ще в 2017 році.

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Особа
Олександр Караваєв
Тег
ФК Динамо Київ
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