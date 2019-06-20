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Ключовий футболіст збірної України може перейти в "Динамо"

1.6тЧитати матеріал російською

Футболіст луганської "Зорі" і збірної України Олександр Караваєв може стати гравцем "Динамо", повідомляє Sport Arena, з посиланням на свої джерела.

Видання уточнює, що перехід може відбутися найближчим часом.

Якщо домовленість між клубами буде досягнута, не виключено, що частиною угоди з переходу хавбека збірної стануть Богдан Михайличенко та Олександр Тимчик, які виступали за луганський клуб на правах оренди в минулому сезоні.

Караваєв у минулому сезоні провів 38 матчів за "Зорю" у всіх турнірах. На рахунку півзахисника 10 голів і 5 результативних передач. Він допоміг "Зорі" фінішувати на 5-й позиції в УПЛ, і тим самим пробитися у другий кваліфікаційний раунд Ліги Європи.

25-річний Караваєв є вихованцем донецького "Шахтаря". При цьому за першу команду "гірників" Олександр не грав. Перший матч у професійній кар'єрі хавбек зіграв за "Шахтар-3", після чого виступав на правах оренди за "Севастополь", луганську "Зорю" і турецький "Фенербахче".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, перші спроби підписати колишнього "гірника" у киян були ще в 2017 році.

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Тема
Трансфери
Особа
Олександр Караваєв
Місце
Україна
Теги
ФК Динамо КиївФК Зоря
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